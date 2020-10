Farmers Defence Force brengt voedselpakket naar Rob Jetten: 'Grens overschreden'

Dat schrijft Jetten in een uitgebreide post op Facebook. Hij maakte gisteren bekend dat hij besmet is met het coronavirus, en dus voorlopig thuis in isolatie zit. Hij heeft milde klachten.

'Geen dreigende sfeer'

Voor Farmers Defence Force aanleiding om een voedselpakket bij de politicus langs te brengen, naar eigen zeggen 'om hem beterschap te wensen'. Vijf mannen belden gisteravond thuis bij hem aan met een voedselpakket met onder meer konijnenvlees, varkensvlees, eieren, melk en rundvlees. Jetten gaf in eerdere interviews aan dat hij het grootste deel van de tijd vegetarisch eet.

Er was volgens Jetten 'geen sprake van een dreigende sfeer'. "Deze boeren hadden geen kwaad in de zin." Hij heeft het pakket dan ook met een vriendelijk gesprek in ontvangst genomen.

'Grens overschreden'

Toch vindt hij dat er met de actie een grens is overschreden. "Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind – hoe aardig het gebaar ook bedoeld is – dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken", schrijft hij. Hij zegt dat hij als politicus voor iedereen benaderbaar wil zijn. "Maar er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur."