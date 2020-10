33-jarige Amsterdammer mogelijk slachtoffer vergismoord

Ay reed vorige week in de nacht van maandag op dinsdag in een geleende zwarte Volkswagen Polo door Osdorp, toen hij volgens de politie door veel kogels werd geraakt. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar een paar uur later overleed hij toch.

Van de daders van de moord ontbreekt nog ieder spoor. Daarom deed de politie vanavond in Opsporing Verzocht een oproep aan getuigen om zich te melden.