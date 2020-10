Rookzuilen op stations worden laadpalen voor e-bikes

"We willen dat mensen duurzaam van deur tot deur reizen. Niet alleen met de trein, maar bijvoorbeeld met de fiets naar het station. Door rookpalen om te bouwen tot laadpalen, kunnen we zorgen dat meer mensen de elektrische fiets pakken", zegt Willem van Ewijk van ProRail. Of de palen in de fietsenstallingen van stations komen of op een andere plek dicht bij het station, is nog niet bekend.

Upcyclen

De palen zijn ontwikkeld door het bedrijf Lightwell, dat het prototype presenteerde tijdens de Dutch Design Week. "Niet weggooien of recyclen, maar upcyclen: een nieuwe functie bedenken, dat is beter voor het milieu dan omsmelten", zegt een woordvoerder van het bedrijf. Hij noemt het 'mooi om iets ongezonds als roken om te buigen naar iets gezonds'.