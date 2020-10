206 strafbare bedreigingen tegen politici in 2019

Het vinden van de dader van een bedreiging via sociale media is een zaak van de lange adem, zegt het Openbaar Ministerie. In 105 zaken werd geen verdachte gevonden, in 49 zaken wordt daar nog naar gezocht.

Taakstraffen tot 80 uur

De meeste veroordeelden kregen taakstraffen van maximaal 80 uur. Dertien zaken werden geseponeerd, tien via Bureau Halt afgehandeld (wat betekent dat de dader minderjarig was) en in vijf zaken deed het OM zelf een strafvoorstel aan verdachten, waardoor er geen rechtszaak is geweest. Bij twaalf minderjarigen kwam de wijkagent langs voor een berispend gesprek.