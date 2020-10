Aan de botox door thuiswerken: 'Ik kan mijn eigen kop niet meer zien'

Thuis herstellen

De New York Times signaleerde deze zomer al een groeiende vraag aan cosmetische behandelingen in het zoomtijdperk. Omdat we door corona veel thuis zitten, kunnen we meteen herstellen. Niemand die het ziet.

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde heeft nog geen harde cijfers, maar bevestigt het beeld dat de vraag groeit naar een lichamelijke upgrade, ook in ons land.

Duwtje in de rug

"Mensen doen gemiddeld twee jaar over een besluit of ze een botoxbehandeling willen. Deze periode kan dat duwtje in de rug zijn", zegt voorzitter en cosmetisch ars Catharina Meijer van de landelijke vereniging.

"Doordat je de hele tijd naar jezelf zit te staren en die groef of hangende hamsterwangen op blijven vallen, staat een nieuwe groep op die daadwerkelijk iets laat doen. We kunnen nu ook niet op vakantie of uit eten, dus gunnen we onszelf dit extraatje."