Dader bioscoopmoorden had psychose - maar wat is dat dan precies?

Wat ga je dan doen, als je in zo'n psychose zit?

"Lang niet iedereen gaat dan criminele of gewelddadige dingen doen, gelukkig maar. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich in hun woning verschansen. Ze timmeren hun deuren dicht en zorgen dat er niemand meer binnen kan komen. Zij vermaken zich vervolgens prima in hun eigen wereld. Natuurlijk is dit niet goed, en is hulp dan geboden, maar het hoeft dus geen verschrikkelijke gebeurtenis te zijn als je in een psychose belandt.

Maar de waanideeën die mensen met een psychose vaak krijgen, kunnen ook ver gaan. Je hebt dan een gedachte of een overtuiging over iets, wat in werkelijkheid helemaal niet klopt. En dat kun je zo gek niet bedenken. Mensen denken dan bijvoorbeeld dat de hele wereld in gevaar is, en dat zij mensen moeten redden. Vroeger heb ik zelf bijvoorbeeld iemand behandeld die dacht dat de Italiaanse maffia via zijn laarzen communiceerde met hem. Hij deed zijn laarzen nooit meer uit."