'Seksueel misbruik verstandelijk gehandicapten wordt nauwelijks aangepakt'

In 2019 is door de commissie-De Winter onderzoek verricht naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945, een vervolg op het onderzoek van de commissie-Samson. Een onderdeel van dit rapport was een studie naar het seksuele misbruik binnen orthopedagogische behandelcentra (obc's). Hier wonen voornamelijk jongeren met een licht verstandelijke beperking. Scharloo heeft kritiek op dit onderzoek: "De instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking worden om onduidelijke redenen niet meegenomen in de onderzoeken. Dat is een enorm gemiste kans."

Blijvend probleem

Het overkwam ook Aron (25)*. Hij was 19 jaar oud toen hij in een instelling werd misbruikt door een medebewoner. Zijn moeder Marie*: "Wil je even mee naar mijn kamer, want ik heb een spelletje dat ik met je wil spelen", zei hij.

De groepsleider die deze uitnodiging hoorde en wist dat bewoners niet bij elkaar op de kamer mochten komen, zei niets en liet Aron gewoon naar boven gaan, vertelt Marie. "Terwijl hij als professional moest hebben geweten dat de bewoner een verleden had van seksueel daderschap."