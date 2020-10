Beschermen doorzichtige spatkappen net zo goed als mondkapjes?

Voordat we antwoord geven op deze vraag, is het goed even terug te gaan naar de regels omtrent het dragen van gezichtsbescherming. Sinds 13 oktober geldt een dringend advies om mondkapjes te dragen in de openbare publieke binnenruimtes, zoals winkels of attractieparken. Ook in het onderwijs geldt dit advies.

Eerder was het al verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, in touringcars, in vliegtuigen en op de luchthaven.