Meer windmolens en zonnepanelen: hier kunnen ze komen te staan

Ook Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en dat betekent dat we de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. In 2050 moet die uitstoot vrijwel tot nul zijn gereduceerd. Dat kan door meer elektriciteit op te wekken met zonne- en windenergie, in plaats van met steenkolen en aardgas.

Maar waar komen die windmolens en zonnepanelen? Dat staat in de RES (Regionale Energie Strategie). Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 regio's, die allemaal voorlopige plannen hebben gemaakt waar in hun gebied zonneweides en windmolens kunnen worden gebouwd.