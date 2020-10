Vernielingen en bedreigingen bij teststraat Breda: 'Volstrekt onacceptabel'

GGD-medewerkers die vanochtend bij de teststraat aankwamen zagen dat er borden waren beklad en besmeurd met graffiti. Zo stond er: Covid = een hoax.

Ook werden vanochtend verkeersregelaars en medewerkers van de teststraat uitgescholden.

Onprettige sfeer

"Het ging niet om doodsbedreigingen maar het werd wel als heel onprettig ervaren", stelt een woordvoerder van de politie die de zaak onderzoekt.

Een woordvoerder van de GGD stelt dat door de scheldpartijen er ook een onveilige sfeer bij mensen die stonden te wachten op een test. "De scheldpartijen kwamen volgens onze medewerkers van een man en een vrouw, die met een hond rondliepen."

Vernielingen

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de vernielingen en de scheldpartijen. "Er moet ook getuigen zijn. Die roepen we op zich te melden", laat een woordvoerder van de politie weten.

De GGD gaat onderzoeken of er aangifte gedaan gaat worden.