Ziekenhuispersoneel wil duidelijk beleid voor mondkapjes: 'Regels zijn verwarrend'

Brief

Uitzonderingen moeten alleen mogelijk zijn als zorgprofessionals zélf oordelen dat het nodig en verantwoord is, vinden de opstellers van de brief. Hun verzoek is gericht aan de brancheorganisaties NVZ en NFU, die de ziekenhuizen in het land vertegenwoordigen.

In het huidige beleid is het van de situatie afhankelijk of ziekenhuispersoneel een mondkapje moet dragen. Dat valt volgens de zorgorganisaties niet uit te leggen. "Wat zeg je tegen de patiënt die bijkomt van een zware operatie en je vraagt waarom verpleegkundigen rondlopen zonder bescherming? Kun je dan met droge ogen zeggen dat het veilig is? Natuurlijk niet!"