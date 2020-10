Van succesvolle ondernemer in Marokko naar zwervend bestaan met kind in Nederland

Al ruim tien jaar runt de geboren Nederlandse Gemma een kookstudio in Marrakesh: Souk Cuisine. De liefde voor het land, bracht haar in de Marokkaanse stad.

Het ging haar voor de wind. "De kookstudio was een succes. Mensen over de hele wereld kwamen bij ons koken'', zegt Gemma. En ook zoon Dylan Ashton (10) voelde zich als een vis in het water in Marrakesh.

Huis en haard verlaten

Maar toen kwam corona. Marokko ging op slot. Toeristen bleven weg, de armoede sloeg toe. Omdat Gemma het beste wil voor haar zoontje en omdat er geen droog brood meer te verdienen was, verliet ze in juli huis en haard om terug te keren naar Nederland. "Geen idee voor hoe lang, maar ik heb ook de winterjas van mijn zoon meegenomen. Door corona is alles onzeker."

Gemma is realistisch: ze verwachtte heus niet dat ze met open armen ontvangen zou worden in haar geboorteland. Maar wel dat er rekening zou worden gehouden met haar situatie, die volledig te wijten is aan de corona-uitbraak. Maar bij gemeenten als Amsterdam en Eindhoven kan ze niet zomaar terecht voor huurwoning. "Je bent zomaar maanden verder. En ook woningcorporaties kunnen op korte termijn niets voor je doen."