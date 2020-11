'Opa was 97: een mooie leeftijd, toch ben ik boos dat het zo moest gaan'

"Uiteindelijk stierf opa op maandag, vier dagen nadat hij verkouden was geworden. Ik was er als enige bij, omdat mijn moeder samen met oma net even weg waren gegaan. Ik denk dat het juist daarom op dat moment gebeurde: opa zag oma gaan, het was voor hem goed zo.

Oma was al 73 jaar samen met hem, ze waren 67 jaar getrouwd en gek op elkaar. Hij herkende haar, ondanks zijn dementie, nog iedere dag. Het was voor mij die dag dan ook heel moeilijk om aan haar te vertellen dat opa was overleden.

Natuurlijk was hij al oud, ik heb er daarom vrede mee dat hij is gestorven. Maar het had niet op deze manier moeten gaan, en daarom ben ik tegelijkertijd zo ontzettend boos."