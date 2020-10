'Ook al had ze haar beperkingen, haar leven was nog lang niet voltooid'

"Yvette was vanwege haar lage weerstand altijd al heel voorzichtig in de omgang met mensen. Toen corona in Nederland kwam en iedereen zich opeens moest desinfecteren en later mondkapjes moest gaan dragen, veranderde voor Yvette dus eigenlijk niet zo veel. Ze droeg al jaren een mondkapje en ze ging al amper naar plekken waar veel mensen samenkwamen.

Dat kwam door haar broze gezondheid. Haar eerste gezondheidsklachten begonnen in de puberteit toen haar menstruatie maar niet op gang kwam. Niet veel later deed ze met een vriend mee aan het programma 'Ter land, ter zee en in de lucht' in Oostenrijk, waar het pas echt fout ging. Ze kwam verkeerd op de grond terecht en belandde in het ziekenhuis. Daar werd ontdekt dat ze last had van verkalking: waar normaal iemand bij een val een blauwe plek krijgt en herstelt, werd bij Yvette kalk gevormd in haar gewricht.

Door die val in het televisieprogramma kwam haar knie in een hoek van 45 graden te staan, en door de verkalking is dat haar verdere leven zo gebleven. Helaas bleef het daar niet bij, in de loop der jaren kwamen er steeds meer klachten bij. Zo zat Yvette bijvoorbeeld in de voorselectie voor de Paralympische Spelen als tafeltennisster tot haar longen begonnen op te spelen. Ze kreeg een ernstige vorm van astma en moest daardoor stoppen met haar trainingen in Papendal. Dat vond ze verschrikkelijk.

Haar lichaam verloor daardoor ontzettend veel kracht en ze moest steeds meer medicijnen slikken, waardoor vorig jaar ook nog eens diabetes was ontstaan."