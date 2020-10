Een complete lockdown, wat zou dat betekenen voor jou?

1. Bezoek

Op dit moment geldt een groepsgrootte van maximaal vier personen. Voor bezoek van familie en vrienden betekent dit dat je met maximaal drie personen van een ander huishouden mag samenzijn en dat maximaal één bezoek per dag mogelijk is.

Bij een complete lockdown wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar twee personen. Daarnaast wordt het uitnodigen van familie of vrienden afgeraden. Het advies is: blijf thuis.

2. Reizen

Wat betreft het reizen zouden er ook een aantal punten veranderen.

Op dit moment is het dringende advies om de reisbewegingen te beperken, zowel in het binnen- als buitenland. Bij een complete lockdown verandert het 'beperken' in 'vermijden'. Dit betekent dat alleen nog reizen zijn toegestaan die noodzakelijk zijn. Voor het buitenland geldt dat reizen naar gele gebieden vermeden moeten worden.

3. Werk

Thuiswerken was al de norm en blijft de norm, tenzij het niet anders kan.

4. Scholen

Op dit moment kunnen kinderen en jongeren nog fysiek lessen volgen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook is er sprake van fysiek onderwijs in het mbo, hbo en wo als de basisregels gevolgd kunnen worden. In de praktijk zijn echter veel scholen al overgestapt op online onderwijs.

Bij een complete lockdown zal het mbo, hbo en wo volledig op slot gaan. Er zal dan alleen nog maar sprake zijn van online onderwijs. Bovendien komen er extra maatregelen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

5. Sportclubs, musea, pretparken

Een dagje uit naar een pretpark, kunst bewonderen in een museum of flink zweten tijdens een sportles: het is nu nog mogelijk. Al zijn er ook op deze plekken beperkingen van toepassing, zoals sportwedstrijden die niet zijn toegestaan.

Bij een complete lockdown vallen al deze activiteiten in het water. De pretparken, musea, sportclubs, sauna's, zwembaden en seksclubs moeten dicht. Ook zal alle binnensport en teamsport verboden worden.

6. Winkels

Alle winkels zijn op dit moment geopend. Koopavonden zijn er niet en na 20.00 uur is er een verbod op alcohol in de supermarkten.

Bij een complete lockdown blijven dezelfde regels van kracht. Wel mogen de veiligheidsregio's ervoor kiezen detailhandel, zoals kleding- en schoenenwinkels, te sluiten.