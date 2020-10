Advies Red Team: 4 weken strenge lockdown, het liefst vandaag nog

"Op scholen en in verpleeg- en studentenhuizen zouden mensen wekelijks preventief getest moeten worden, waar mogelijk met sneltesten. Zo houden we daar het virus buiten de deur", zegt Schellekens. "Ook moet er genoeg capaciteit zijn om goed te kunnen achterhalen waar een besmetting is opgelopen. Als dit niet lukt, zitten we zo weer met oplopende besmettingscijfers, en zijn we op weg naar een derde golf."

'Derde golf zou rampzalig zijn'

Hoewel er dus nog aan de precieze formulering van het advies geschaafd wordt, is de boodschap van het Red Team duidelijk, zegt Schellekens. "Overheid: maak een nieuwe start. We zitten nu al in de tweede golf, daar is weinig meer aan te doen. Maar we moeten voorkomen dat we in een derde golf komen. Dat zou rampzalig zijn. Voor de burgers, voor de zorg, maar ook voor de economie."