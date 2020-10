Deze Nederlanders vieren nog wel vakantie in Griekenland

Ook werd toen Jos en Suzanne vertrokken nog niet met klem afgeraden om naar het buitenland op vakantie te gaan. "Qua reizen was toen nog meer mogelijk", zeggen ze. "Bovendien gaan wij niet voor twee weken op vakantie, maar voor een langere tijd. Wij nemen het virus dus niet mee terug naar Nederland."

In Griekenland

In het vakantieland zelf nemen zij ook de nodige maatregelen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze het virus ook daar kunnen verspreiden. "We houden ons goed aan de regels en maken weloverwogen keuzes. Zo dragen we vaak een mondkapje op plekken waar het eigenlijk niet hoeft en houden we de app van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten."

Ook zoeken Jos en Suzanne de drukte – voor zover die er is – niet op. "We doen veel met z'n tweeën en komen eigenlijk nauwelijks in contact met mensen. We hebben een auto gehuurd en rijden naar mooie plekjes op het schiereiland. Vaak gaan we hiken in een bos en zoeken we een waterval op. De natuur is prachtig hier."