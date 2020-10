Heteroman Mark draagt vrouwenkleding: 'Het kan, kleren hebben geen geslacht'

Geslacht

Mark Byran is Amerikaan en woont in Duitsland. Hij werkt als ingenieur. "Jarenlang heb ik grijze en bruine mantelpakken gedragen op kantoor. Zo vreselijk saai. Ik ben dol op kleuren en hoge hakken. Het combineren vind ik fantastisch. Bij vrouwenkleding kan dat beter en voel ik me veel prettiger."

Hij vervolgt: "Ik ben gelukkig getrouwd en ben hetero. Waarom zou ik geen rok kunnen dragen als ik me daar prettig bij voel? Het kan. Kleding heeft geen geslacht."

Accepteren

Zijn vrouw en kinderen accepteren dat. "Die vinden het belangrijker dat ik een goede vader ben. En gelijk hebben ze. Mijn vrouw helpt me zelfs mee met uitzoeken."

Mark heeft ook een Instagram-pagina waarop hij zijn outfits plaatst. "Verreweg de meest reacties zijn positief. Mensen geven me tips. Super leuk. En als mensen me op straat uitkijken of uitschelden, laat ik ze maar."