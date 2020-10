Nick is katten in tuin spuugzat en vangt ze met vallen: 'Vreselijke actie'

Contact

Moira zocht via de telefoon contact met Nick, die zijn nummer onder de brief had gezet. En Nick ging daarop in: hij verzekert dat hij de kat van Moira niet heeft. Dat zegt hij ook tegen RTL Nieuws.

"We hebben contact gehad en ik geloof zijn verhaal. Maar over de actie ben ik het niet eens. Volgende week gaan we praten om een oplossing te vinden. Ik heb hem al allerlei dingen aangeboden." De wijkagent is inmiddels ook ingeschakeld, maar die kan volgens Moira niets doen omdat bewijs voor het vangen van katten ontbreekt.

Tuin verstieren

Er zijn creatieve oplossingen, zoals kippengaas plaatsen of koffiebonen neerleggen om katten te verjagen. Maar Nick wil daar niets van weten. "Ik moet mijn tuin verstieren, omdat een ander een kat wil? Dat is echt de omgekeerde wereld", vindt hij.

Voor hem is er maar één oplossing: verander de wetgeving zodat katten net als honden worden behandeld. "Katten moeten dus aangelijnd worden en niet meer in het wild rondlopen. Dat moet de overheid regelen in een wet."

Hoop houden

Moira gaat met Nick verder praten. Ondertussen blijft ze hopen: dat poes Sok binnenkort weer miauwend voor haar deur staat.

"Ik heb al overal foto's opgehangen. Ik kan niet wachten dat ik Sok weer lekker kan knuffelen."