Met unieke boetedoening koning lijkt vakantierel ten einde

'Elk woord doet ertoe'

Vandaag trokken de koning en koningin het boetekleed aan. In een twee minuten durende video, gericht aan het volk, zeiden ze dat het 'heel onverstandig' was geweest was. "Reken maar dat hier heel goed is over nagedacht", zegt Paulus.

"Elk woordje is op een goudschaaltje gewogen. Je ziet ook dat de koning de tekst voorleest, dat maakt het misschien iets minder spontaan, maar dat is in dit geval ook heel logisch. Elk woord doet ertoe. Reken maar dat dit met alle betrokkenen en de premier is afgestemd."

Boetekleed

Dat de koning openlijk het boetekleed aantrekt over zijn misrekening is heel bijzonder. "Normaal is alles wat de koning privé doet extreem afgeschermd en zegt hij niets over vakanties. Nu gaat hij uitgebreid in op juist een ultiem privémoment. Misschien wel wat laat, maar de koning en koningin trekken nu het boetekleed aan. Met woorden als: 'met spijt in het hart richt ik mij tot u' en 'dat het onverstandig is geweest om geen rekening te houden met de nieuwe beperkingen'."