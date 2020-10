'Veelbelovend': poeptransplantatie voor mensen met diabetes type 1

Het vermoeden is dat diabetes type 1 ontstaat in de darmen. Doordat bij een poeptransplantatie een grote hoeveelheid andere bacterieën worden ingebracht, zouden die het immuunsysteem minder agressief kunnen maken tegen het eigen lichaam. Mogelijk kan de eigen insulineproductie dan toch weer een beetje worden 'opgepoetst', zoals Nieuwdorp dat noemt.

De bedoeling is om de ziekte stabieler te maken, zegt hij. "Dan gaan je bloedsuikerwaarden niet meer van hot naar her en heb je waarschijnlijk minder insuline nodig, en heb je minder chronische klachten."

Stabieler ziekteverloop

In het vooronderzoek zijn een jaar lang twintig patiënten gevolgd. "Die hebben een paar keer een transplantatie gekregen. De helft had na dat jaar een veel stabieler ziekteverloop."

De methode via een slangetje in de neus is 'best heftig', zegt Nieuwdorp. "We denken na over hoe we dat in capsules kunnen doen. Dat doen we nu ook bij mensen met chronische diarree."