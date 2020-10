Kunnen we de eerste coronagolf vergelijken met de tweede?

De eerste golf zegt namelijk erg weinig over de ontwikkeling van het virus in de komende maanden. Om dat uit te leggen moeten we beginnen bij het begin.

Het coronavirus 'waaide' over vanuit China en de eerste mensen werden getest. Ook bij ons, maar alleen als ze uit risicogebied China kwamen. Daar kwam later Italië bij, en geleidelijk volgden meer risicogebieden. Kwam je dus ziek thuis van wintersport uit Oostenrijk, dan hoefde je niet getest te worden. Het was immers geen risicogebied.

Besmettingscijfers zeggen niets

Die aanpak zorgt er nu voor dat we niets kunnen met de besmettingscijfers van het begin van het jaar. Om een beeld te geven: Op 10 april werden 1327 mensen met een coronapositieve test gemeld. Dat is het hoogste op één dag in de eerste golf. "Dit cijfer zegt alleen vrijwel niets. Het testbeleid was heel anders", zegt datajournalist Jasper Bunskoek.