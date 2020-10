Deze meiden kozen vrijwillig voor Defensie: 'Kantoorbaan van 40 uur? Mij niet gezien'

Iris ligt nu in Den Helder aangemeerd, maar ze heeft al heel wat van de wereld gezien. Vorig jaar zat ze nog in Irak, twee jaar geleden in het Caribisch gebied op een drugsmissie. "Het is niet alleen een baan, het is ook je familie", zegt ze.

Toegegeven: schepen aan geld komen er thuis niet binnen. "Met mijn opleiding kan ik in de 'gewone' wereld misschien meer verdienen – ik verdien nu zo'n 3.500 bruto per maand – maar de arbeidsvoorwaarden zijn heel goed. Je kunt altijd bijscholen en na twee jaar krijg je weer een nieuwe functie. En op uitzending gaan, is zo'n geweldige ervaring."

Tegen een stootje kunnen

Ze snapt niet goed dat niet meer meiden kiezen voor haar baan. "Ik denk dat veel jonge vrouwen denken dat je een echte, stoere chica moet zijn. Maar je hoeft echt niet per se heel sterk of stoer te zijn. Natuurlijk, je moet tegen een stootje kunnen maar verder werk ik met allerlei soorten vrouwen."

"Een dag is weleens saai. Of juist heel spannend, zoals toen ik in Irak zat. Maar je kunt echt iets betekenen. Iedereen in mijn familie is supertrots op mij. Hoe gaaf is dat? En vergis je niet: vrouwen kunnen echt het verschil maken."