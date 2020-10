Koen Weijland is eerste bondscoach e-Oranje: 'We willen de beste worden'

Zelf weet hij hoe het is om als speler onder een vergrootglas te liggen. "Ik heb veel geleerd over e-voetbal in mijn verleden en kan die lessen nu goed overbrengen. Ik wil er samen met de KNVB voor zorgen dat e-sports populair wordt en blijft."

Waarom e-Oranje?

"Met e-Oranje willen we een jonge doelgroep tussen de 12 en 24 jaar aan de KNVB binden", zegt Nick Hoogebeen van de voetbalbond. "We willen jongeren vroeg kennis laten maken met het voetbal en in onze ogen kan dat zowel door e-Oranje als fysiek voetballen op het veld."

Hoogebeen zegt dat de KNVB met e-Oranje het voorbeeld volgt van landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Noorwegen. Alleen Nederland heeft als enige land een bondscoach.