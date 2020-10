Christiaan doet commerciële sneltests, RIVM heeft je liever in de teststraat

De animo is groot: na alleen al het verspreiden van flyers in de buurt was de eerste partij van 25 tests al snel op. Christiaan kocht er honderd bij en ook die raakte hij snel kwijt. Zijn website wordt goed gevonden. "Ik krijg wel een belletje of vijftien per dag", zegt hij.

'Extra zakcentje'

Widdershoven heeft, voor hij aan de slag ging, nagedacht of wat hij doet wel ethisch verantwoord is. Hij vindt van wel. "Er zijn andere commerciële aanbieders die vragen 150 euro, en daar moet je dan naartoe. Ik kom bij de mensen thuis, kan de uitslag snel garanderen en kom uiteraard in een pak met volledige bescherming. Ook moet ik de tests inkopen. Ik verdien er uiteraard een extra zakcentje mee, maar het kost mij ook geld. Daarnaast weten mensen dat het bij de GGD gratis kan. Ze betalen voor de service die ik bied."

Bovendien test Widdershoven ook mensen die geen klachten hebben maar zich wel zorgen maken, of mensen die het vervelend vinden om te wachten op de GGD.