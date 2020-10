Recordaantal coronabesmettingen in een week, stijging vlakt af

Deze week zijn in alle 355 gemeenten van Nederland besmettingen geconstateerd. Schiermonnikoog is als laatste bastion nu ook ten prooi gevallen aan het coronavirus. 1 van de 955 inwoners van het eiland is positief getest.

Grote steden

Hoewel het virus inmiddels wijdverspreid over het land zit, scoren de grootste steden in ons land nog altijd bijzonder hoog. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zaten afgelopen week boven de 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is het dubbele van de landelijke grenswaarde voor lockdownmaatregelen van 250 per 100.000.