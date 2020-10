Coronacampagne voor jongeren: 'Andere benadering nodig'

Twintigers testen vaakst positief

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat sinds 1 juni – de datum waarvanaf iedereen met klachten zich kan laten testen – bijna 200.000 mensen positief hebben getest op het coronavirus. Bijna een kwart was tussen de 20 en 29 jaar oud. "Twintigers zijn daarmee de leeftijdsgroep waarin het coronavirus het hardst rondgaat tijdens deze tweede golf", legt Jasper Bunskoek, datajournalist bij RTL Nieuws, uit.

Van 1 juni tot en met gisteren registreerde het RIVM al 47.523 positief geteste twintigers. Toch belandden volgens dezelfde RIVM-cijfers tot op heden slechts 61 van hen in het ziekenhuis. Geen enkele jongere overleed volgens de cijfers. Bunskoek: "Daarbij moet worden aangemerkt dat het RIVM van ruim 10.000 veelal recente gevallen nog niet weet of er een ziekenhuisopname is geweest. Maar van het merendeel is dit al wel bekend en daaruit zien we dat nog geen 0,2 procent van de besmette twintigers in het ziekenhuis beland."

"De ernst van het coronavirus voor twintigers verschilt daarmee enorm van die voor 70-plussers. Nog geen 15.000 van hen testten sinds juni positief", zegt Bunskoek. Maar een besmetting in deze groep leidt veel vaker tot een ziekenhuisopname. Van 984 70-plussers weten we al dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen, dat is bijna 10 procent van alle gevallen waarvan bekend is of ze wel of niet zijn opgenomen. Daarnaast overleden zeker 605 70-plussers met het coronavirus sinds 1 juni.