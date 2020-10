Docent maatschappijleer na onthoofding Frankrijk: 'Kan ook mij gebeuren'

Rob Molenkamp geeft al 25 jaar maatschappijleer op het Vathorst College in Amersfoort. Hij hoorde vrijdag op het tv-nieuws van de moordaanslag van zijn Franse collega. "Vreselijk dit. Daar zijn geen woorden voor. Mijn vrouw zei: jij doet hetzelfde werk. Ook ik laat cartoons zien in mijn klassen en films als Fitna. Ja, dit zou mij ook kunnen overkomen. Al ben ik daar niet bang voor. Ik geloof in onze vrije samenleving."

Begrip voor Bataclan

Bij het vak maatschappijleer leren leerlingen over verschillende thema's, zoals de rechtsstaat, democratie en de pluriforme samenleving. Patrick Woudstra geeft al 20 jaar burgerschap op een mbo-school en heeft dus ook een aantal aanslagen moeten behandelen in zijn lessen: Charlie Hebdo in 2015, het Parijse Bataclan in 2015 en in Utrecht in 2019.

"Ik vind het spanningsveld rondom de vrijheid van meningsuiting een machtig interessant onderwerp", zegt Woudstra. "Leerlingen stellen er kritische, diepgaande vragen over. Om over dergelijke onderwerpen te kunnen spreken is het wel van belang dat je je er als docent in verdiept."