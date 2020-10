Actie nodig voor bedreigde koala's in Australië

View this post on Instagram

Het voortbestaan van het symbolische dier van Australië wordt bedreigd. Er moet dringend wat gebeuren, wil het dier in dertig jaar niet uitsterven. Natuurbeschermingsorganisaties ondernemen actie en zetten zich in voor de buideldieren. De Australische organisatie voor natuurbehoud Science for Wildlife houdt zich bezig met het bestuderen van de koalapopulatie in de door bosbranden getroffen gebieden en het plannen van hun herstel, als onderdeel van het Blue Mountains Koala project. Daarnaast redde de Australische organisatie Wildlife Information, Rescue en Education Service (WIRES) de zieke koala Wally (foto 3) en behandelen zij het dier in het academisch dierenziekenhuis in Sydney. Wally werd gevangen in de buitenwijken van Sydney in een gebied waar stedelijke ontwikkeling het leefgebied van koala's binnendringt. Lees het hele verhaal via link in bio. #australië #koala #buideldier #bedreiging #rtlnieuws beeld: Reuters