Eerste coronabesmetting op Schiermonnikoog, virus nu in elke gemeente vastgesteld

Ook op het Waddeneiland Schiermonnikoog is het coronavirus bij iemand vastgesteld. 'Schier' was de laatste gemeente van Nederland waar bij nog niemand het virus was geconstateerd.

De besmetting is vastgesteld door één van de huisartsen op Schiermonnikoog, meldt RTV Noord. De GGD voert op dit moment een bron- en contactonderzoek uit. Reactie burgemeester "Helaas is een eilander positief getest", zei burgemeester Ineke van Gent tegen de regionale omroep. "Ik hoop dat de gevolgen en verdere besmettingen heel beperkt zullen zijn."