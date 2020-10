Reactie Rutte vakantie koning: 'Ik was op de hoogte, was verkeerde inschatting'

Afgelopen vrijdag bleek dat de koning en zijn familie op vakantie gingen naar Griekenland. De herfstvakantietrip zorgde voor veel maatschappelijke ophef en viel ook niet goed in de Tweede Kamer.

Indammen uitbraak

Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak.

Later op de avond liet Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken, nadat ophef was ontstaan over deze reis.