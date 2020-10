Henk Krol stapt uit Partij voor de Toekomst na ruzie met Henk Otten

Hij wilde dat Otten dit terugdraaide, die daar niet op reageerde. Ook zegt Krol dat een medewerker 'ernstig door een van de senatoren is bedreigd'. Wie die medewerker is en over welke bedreiging het gaat is niet bekend.

Partij voor de Toekomst

Nadat Henk Otten uit Forum voor Democratie stapte en Henk Krol uit 50Plus besloten ze in juni samen te gaan werken. De nieuwe partij ging De Partij voor de Toekomst heten.

Ook Femke Merel van Kooten-Arissen die uit de Partij voor de Dieren was gestapt sloot zich hierbij aan. Maar zij stapte er in de zomer alweer uit, omdat ze zich niet in de standpunten kon vinden.

Het hele bericht van Henk Krol op Twitter: