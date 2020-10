Kkkkoud hè? In Twente vroor het zelfs (een beetje)

De eerste vorst is overigens geen voorbode voor naderende koude dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 12 en in de loop van de week kan het in het zuidoosten zelfs 20 graden worden. "In de tweede weekhelft is er af en toe zon en valt er een bui. De temperatuur zakt dan naar 15 graden op vrijdag", meldt Buienradar.

Mist

Naast de kou deze morgen is het voor automobilisten oppassen op de weg. Zij moeten van tijd tot tijd lokaal rekening houden met mistbanken. Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland code geel afgekondigd.