Auto onder vuur genomen op parkeerplaats supermarkt: 'Veel mensen zijn overstuur'

Winkeliers en klanten reageren geschokt op de schietpartij, rond 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Dirk van de Broek-supermarkt aan de Vechtstraat. "Het was spitsuur. De hele parkeerplaats stond vol met auto's. Heel veel mensen hebben het zien gebeuren", zegt een winkelier.

De winkels zijn wel gewoon opengebleven. "Ik heb de rest van de middag geschrokken klanten binnengehad", vervolgt de winkelier.

Vuur geopend

Een schutter opende het vuur op een Citroën waarin twee mannen zaten. "De auto met de twee slachtoffers erin is daarna gaan rijden en twee kilometer verderop gevonden op de Oostdijk", zegt een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws. "De twee mannen waren zwaargewond toen wij ze aantroffen."

Een van de mannen is overleden aan zijn verwondingen. Het blijkt om een 30-jarige man uit Oud-Beijerland te gaan. "We hebben nog geprobeerd hem te reanimeren", vervolgt de politiewoordvoerder. Het tweede slachtoffer, een man van 32, ligt in het ziekenhuis en is zwaargewond.