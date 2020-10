Sterrenrestaurant Joelia blijft open dankzij creatieve oplossing

De chefkok verzorgt lunch en avondeten in Joelia. "We houden ons netjes aan de regels, schenken na 20:00 uur geen alcohol meer en houden anderhalvemeter afstand. Er mogen maximaal dertig mensen binnen. Daar houden wij ons allemaal aan."

Niet zo druk

Vanavond was het niet zo druk. "We hebben alle gasten gebeld na de persconferentie en onze samenwerking met het hotel uitgelegd. Er hebben ook mensen afgebeld. Die vinden het na de persconferentie niet gepast om uit eten te gaan. Dat snap ik, dat respecteren we ook."

Morgen is hij weer open. "Met de lunch zitten we helemaal vol."