Roeier sterft na botsing met vrachtschip: 'Vreselijk dat training in zo'n drama eindigt'

Een 63-jarige roeier van de roeivereniging Ferox uit Katwijk is overleden nadat de sloep waarin hij zat met een vrachtschip in botsing was gekomen. Het ongeluk, afgelopen dinsdag, komt hard aan bij de roeivereniging. "Wie had kunnen bedenken dat een fijne training in zo’n drama zou eindigen?" laat de club in een reactie weten.

De 63-jarige man zat met zes anderen in een sloep. De roeiers waren bezig met een training op het Buitenwater in het Zuid-Hollandse Valkenburg toen het misging. De sloep kwam in botsing met een zandschuit. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Aanvaring met sloep De sloep sloeg door de klap om en de roeiers belandden in het water. Op de 63-jarige roeier na kon iedereen zelf uit het water komen en zichzelf in veiligheid brengen. Het slachtoffer werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleefde het ongeluk niet, maakte de roeivereniging vanavond bekend. Ook twee andere roeiers moesten naar het ziekenhuis, maar zij zijn inmiddels weer thuis. De roeivereniging Ferox laat op Facebook weten erg geschokt te zijn. "We zijn ontdaan en verdrietig." Roeivereniging Ferox bestaat sinds 2000 © Facebook Ferox De vereniging wil uit respect voor de familie de naam van het slachtoffer niet bekendmaken. "Hij is in 2019 lid geworden van de vereniging en sindsdien kennen wij hem als een enthousiast en zeer betrokken verenigingslid. Heel typisch voor hem: hij was er altijd.Ook afgelopen dinsdag zat hij zoals altijd op stuurboord drie. Wie had kunnen bedenken dat een fijne dinsdagavondtraining in zo'n drama zou eindigen?" Condoleances De condoleances stromen binnen voor de man. Ook de Katwijkse burgemeester heeft gereageerd op het overlijden van de roeier. "Het noodlottige ongeval heeft ervoor gezorgd dat een betrokken lid van de roeivereniging, die vol en sportief in het leven stond, ons veel te vroeg is ontnomen.'