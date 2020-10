Herfstvakantie doet naam eer aan: 'Maar weekend is absoluut goed'

Reizen naar de populaire vakantiebestemmingen wordt afgeraden. Bovendien zijn we in veel landen niet welkom, omdat het aantal coronabesmettingen in ons land hoog ligt.

Welk weer we moeten missen? "Rond de Middellandse Zee is het nu rustig en onbewolkt met temperaturen rond de 20 graden. Volgende week wordt het daar ook wat wisselvalliger. In Turkije, Cyprus en Griekenland is het echt nog lekker: daar worden temperaturen rond de 30 graden gehaald."