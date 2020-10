Onderzoek: 'Mohammed en Fatima' hebben geen lak aan de regels

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de eerste golf tussen mei en juli door het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, de Erasmus Universiteit en Radboudumc.

Het was een aanvulling op een grootschalige enquête die het RIVM met de GGD had uitgezet, waarin ze Nederlanders vragen stelden over de maatregelen. Van den Muijsenberg noemt haar aanvullende onderzoek van belang, omdat de enquête niet de mensen met een migratieachtergrond of breed genomen laagopgeleiden uit sociale achterstandswijken bereikt.

Over de ondervraagde mensen:

65 mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn geïnterviewd.

63 procent had een niet autochtoon Nederlandse achtergrond.

Van de respondenten was in totaal 53 procent vrouw.

De gemiddelde leeftijd was 51 jaar.

5 personen hebben geen opleiding gevolgd, 18 personen hebben de basisschool afgerond, 10 personen vmbo, 1 persoon havo, 21 personen het mbo en 10 personen het hbo of de universiteit.

Van den Muijsenbergh zegt dat deze percentages niet te vertalen zijn naar alle mensen in Nederland. Toch is het een betrouwbaar onderzoek, zegt ze, omdat het aantal onderzochte mensen volgens haar voldoende is om goed de verschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond te meten.