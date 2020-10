Voel jij je ook ongemakkelijk bij deze foto? 'Nieuwe situatie went snel'

Wijnberg vergelijkt het met een situatie in het verkeer. "Als je een route een paar keer hebt gereden, dan weet je dat er bepaalde straten zijn waar je niet in mag en neem je automatisch de goede route. Als het verkeersbord wordt weggehaald en je mag die straat wel weer in, dan voelt dat eerst vreemd, alsof je toch tegen de richting in gaat, maar na een tijdje wordt dat ook weer heel normaal."

'Omdat het kan'

Volgens Wijnberg werkt het menselijk brein heel simpel: als het kan, dan doen we het. "Dat is een heel raar principe, maar zo makkelijk is het. Voormalig president Bill Clinton zei het zelfs ooit toen hem gevraagd werd waarom hij was vreemdgegaan met Monica Lewinsky: 'Ik deed het omdat het kon'."

Ook Danny de Vries, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam, denkt dat mensen na de coronacrisis vrij snel weer zullen terugvallen in hun oude gedrag. "Samenzijn, ook lichamelijk, is zo fundamenteel aan mens-zijn. We zullen ons de eerste tijd misschien iets meer bewust zijn van het feit dat we bij elkaar kunnen zitten en misschien zullen we dan nog iets meer afstand houden dan we voor de crisis deden, maar dat zal vrij snel weer teruggaan naar normaal."