Nieuwe techniek bij borstkanker: operatie met 'rijstkorrel'

Jansen werkte samen met Maud Bessems van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, die hier anderhalf jaar onderzoek naar deed. Op 23 oktober presenteert zij de resultaten op het Europese congres voor kankerchirurgen.

"Een jaar geleden zijn we hiermee aan de slag gegaan", zegt Bessems. "De resultaten worden eind deze maand gepresenteerd. Begin november is er ook nog een presentatie voor andere ziekenhuizen om de resultaten te delen en vragen te stellen."

Veel interesse

Gaan andere ziekenhuizen in Nederland, of zelfs wereldwijd, de methode op korte termijn ook toepassen? "Er is veel interesse voor", bevestigt de onderzoeksleider. "Tien verschillende ziekenhuizen in Nederland hebben al geïnformeerd."

"Ze wilden er alles van weten. Er is een grote markt voor dit soort operaties, ook wereldwijd. Ik heb begrepen dat Sirius, dat het product ontwikkeld heeft, ook in de VS en andere landen bezig is om de methode te implementeren."