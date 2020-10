Haagse cafébaas over feest in zijn kroeg: 'Ik schaam me dood'

Rond 21:00 uur kwam de politie bij het café van Prins aan de deur, vanwege geluidsoverlast. "Toen hebben we de muziek zachter gezet, en even later heb ik de muziek helemaal uitgezet. Maar als ik het niet gedaan had, had de politie ingegrepen."

Of Prins een boete krijgt, is nog niet duidelijk. "Maar als het zo is, heb ik die te accepteren. Ik heb een grote fout gemaakt."

Bedreigingen

Sinds gisteren krijgt Prins veel negatieve reacties. "Het zijn er bizar veel, tot bedreigingen aan toe: mensen die je failliet wensen of de tent in brand willen steken. Voorlopig reageren we er maar niet op, ik hoop dat het emoties zijn, die hopelijk ook weer wegebben op den duur. Want ik wil benadrukken dat we het inderdaad fout hebben gedaan, maar dat het niet expres was."