Bezoekster 'afscheidsfeestje' Den Haag: 'Ik snap de boosheid'

Ze is iets voor 22.00 uur naar huis gegaan. "Opeens was er overal politie, de sfeer werd een beetje grimmig. Ik dacht dat het misschien uit de hand zou lopen, dus toen zijn we snel naar buiten gegaan." Of ze de komende tijd extra voorzichtig is? "Ik woon nog bij mijn ouders, maar die knuffel ik al maanden niet meer. En mijn oma bezoek ik ook niet meer."

'Snap niet dat je dit tolereert'

Maarten Hinloopen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Den Haag, vindt het 'totaal onverantwoord' wat er gisteren in café Luden gebeurde. "Zeker in een afgesloten tent lijkt me dit een heel slecht idee. Zowel de bezoekers als de ondernemer valt veel te verwijten. Het is bizar. Ik kan er niet bij dat je dit als ondernemer tolereert, en snap ook niet dat het publiek dit wil."

De eigenaar van café Luden in Den Haag wil vooralsnog niet reageren op vragen van RTL Nieuws.