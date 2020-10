Theaters en poppodia gaan massaal dicht: 'Zien er geen brood meer in'

Tilburg, Maastricht en Emmen

Ook popcentrum 013 in Tilburg zal de komende weken dicht zijn. Het poppodium blijft tot in ieder geval 11 november gesloten. Dat geldt ook voor het Atlas Theater in Emmen en het Theater aan het Vrijthof in Maastricht.

Tivoli Vredenburg in Utrecht blijft wel gedeeltelijk open. Alleen voorstellingen op kleine schaal gaan door.