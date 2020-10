Horeca gaat laatste, drukke avond tegemoet: 'Er wordt als een gek gebeld'

'Niet zo gek dat mensen randen opzoeken'

Hoogleraar sociale psychologie Frenk van Harreveld doet onderzoek naar onze beleving van onzekerheid en hoe dit onze percepties en gedrag beïnvloedt. Over de huidige tijd zegt hij: "Mensen zijn sociale wezens en houden van samenzijn. We leven nu in grote onzekerheid over wanneer en hoe dat samenzijn weer mogelijk is en dat is lastig voor de mens."

En dus begrijpt hij wel dat veel mensen nog snel naar de kroeg gaan of uiteten willen. "Dat mensen de randen opzoeken, vind ik niet zo gek. Dan hadden ze de maatregelen maar meteen in moeten laten gaan. Ik vind het niet heel raar dat mensen hun leven zo comfortabel mogelijk inrichten."

Van Harreveld vindt het belangrijk dat nagedacht wordt over hoe die sociale honger toch gevoed kan worden. "Dat mensen toch aan hun basale behoefte van intimiteit komen, op een dusdanige manier dat het veilig is. Want huisfeestjes wil je ook niet."