Cas moest zijn nieuwe restaurant na één uur sluiten en gaat nu wéér dicht: 'Ik moest janken'

Zijn verdriet heeft vooral te maken met teleurstelling van andere mensen, zegt Cas. "De investeerders die zoveel vertrouwen hadden, die wil ik niet teleurstellen. Ik wil collega's werk kunnen blijven bieden. Gasten die kwamen eten hadden vertrouwen. Dat ik het zelf iets minder goed heb, maakt me niet uit. Maar dat ik de mensen die om mee heen staan moet teleurstellen, dat breekt me."

Hij had nooit verwacht dat het zover zou komen. "Iemand vroeg me eerder dit jaar of ik verwachtte dat het nog een keer zou gebeuren. Nee, zei ik. Want dan staat de wereld op z'n kop, en dan bestaat mijn restaurant niet meer."