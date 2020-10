Nederlandse vrouw (89) overlijdt na tweede coronabesmetting

Ruim twee maanden later werd ze opnieuw opgenomen. Dit keer met fatale gevolgen, meldt Oxford University, waar ook viroloog Marion Koopmans aan verbonden is. "Ze is uiteindelijk waarschijnlijk wel aan het coronavirus overleden, maar ze was al ernstig ziek", laat Koopmans weten. De vrouw leed aan de ziekte van Waldenström, een vorm van beenmergkanker.

'Dit zijn uitzonderingen'

Volgens Koopmans zijn er wereldwijd ongeveer 25 gevallen bekend van mensen die voor een tweede keer besmet zijn geraakt. "We gaan ervan uit dat dit uitzonderingen zijn. Het zullen er meer worden, maar de vraag is of dit nu iets is wat typisch is voor COVID-19."

Het is niet duidelijk of de vrouw de eerste is die overlijdt na een herbesmetting.