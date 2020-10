Geen horeca, geen sport: gelukkig komt de zon er (een beetje) aan

Echt warm zoals in het voorjaar gaat het nu natuurlijk niet worden. De winter komt eraan, en dus heb jij je winterjas misschien al wel aan gehad. Maar toch is er wel wat positiefs te melden. De gure dagen liggen namelijk wel even achter ons, weet Maurice Middendorp van Buienradar. Het wordt droog, en als je even geduld hebt, gaat zelfs de temperatuur wat omhoog.

Herfstwandeling

Vandaag valt er hier en daar nog wel wat regen, maar vanaf morgen is dat voorbij. En extra mooi: de wind gaat ook liggen. Als je er de komende dagen dus toch even uit wil om uit je eigen huis te ontsnappen, dan is een boswandeling tussen de herfstkleuren een prima keuze. Maar doe wel even een dikke trui aan.