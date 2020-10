Woede, angst en onbegrip bij horeca over nieuwe maatregelen

Veel bedrijven hebben miljarden vanuit spaarpotten bijgelegd om de branche draaiende te houden, zegt Willemsen. "Ik denk dat de maatregelen die nu getroffen worden, zorgen voor een grote toeloop bij het UWV."

Maatregelen voor twee weken

Vooralsnog lijkt het erop dat de maatregelen voor de komende twee weken gelden, maar blijft het daarbij? Willemsen twijfelt hardop. "Een stemmetje in mij zegt: zo is het ook begonnen in maart. Ik ben erg huiverig."