Harde conclusies over coronabrandhaard Ischgl: fout na fout gemaakt

'Ibiza van de Alpen'

Het skidorp Ischgl, dat zichzelf aanprijst als 'Ibiza van de Alpen', was één van de epicentra van de corona-uitbraak in Europa. Het virus kon zich via après-skibars snel verspreiden. Er waren vooral veel coronagevallen te herleiden naar de Kitzloch après-skibar.

Eigenaar Bernhard Zangerl zei eerder tegen Vlaamse collega's van VTM dat de lokale overheid lang niet genoeg had gedaan om de verspreiding te stoppen, maar dat er op dat moment ook weinig besmettingen waren in Oostenrijk. "Het was niet duidelijk of het virus werkelijk gevaarlijk was", zei hij.

Duizenden mensen raakten begin dit jaar besmet. Naar schatting ging dit om 6000 toeristen uit 45 landen, schrijft het AD.