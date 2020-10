Coronaproof reanimeren: richtlijnen weer aangescherpt

Eind juni werd de Covid-19-richtlijn nog versoepeld, maar door de stijgende besmettingen is deze weer aangescherpt. "Inhoudelijk is niet veel veranderd met de Covid-19 richtlijn van juni, behalve dat besloten is álle slachtoffers te reanimeren volgens de richtlijn", zegt woordvoerder van de Nederlandse Reanimatie Raad Martijn Maas.

Bescherming

Dat betekent dat alle slachtoffers benaderd worden alsof ze besmet zijn, zegt hij. Eerder gaf de meldkamer ambulancezorg door welke richtlijnen gevolgd moest worden, bedoeld voor een slachtoffer die niet besmet is of mogelijk besmet is met corona. Alleen dat lukt niet meer. "Het is voor de meldkamer niet meer mogelijk een goede afweging te maken of het slachtoffer besmettelijk is."